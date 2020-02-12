Malkara'da "kaynakçılık kursu" açıldı - Son Dakika
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Malkara'da "kaynakçılık kursu" açıldı

6 saat önce

Malkara ilçesinde "tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kaynakçılık" kursu açıldı.

Malkara'da

Malkara ilçesinde "tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kaynakçılık" kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Trakya Sosyal Gelişim ve Gençlik Derneğince, Malkara Aile Yaşam Merkezinin salonunda açılan kursta, iş sağlığı ve iş güvenliği, meslek hastalıkları, çalışma ortamı, iş ekipmanları, kişisel koruyucu donanımlar, elektrik kaynağı, ark kaynağı, kaynak makineleri, kaynak makinesi donanımları, oksijen kaynağı ve gaz altı kaynağı konularında eğitim verilecek.

Malkara Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenleri Engin Yenice ve Mutlu Varna tarafından verilen eğitim, 40 saat sürecek.

Dernek Başkanı Hüseyin Tura, kaynakçılık kursunun ardından, bilgisayar ve İngilizce kursu açacaklarını söyledi.

Trakya Bölgesi, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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