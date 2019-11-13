Malkara'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı

Hüseyin Şenkaya (60), Gürgen Bayırı mevkisinde dere kenarında işçiler tarafından kesilen bir ağacın altında kaldı.

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