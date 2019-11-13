Son Dakika › Güncel › Malkara'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı - Son Dakika
Malkara'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı
6 saat önce
Malkara ilçesinde kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:20 Kaynak: AA
Malkara ilçesinde kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı.
Hüseyin Şenkaya (60), Gürgen Bayırı mevkisinde dere kenarında işçiler tarafından kesilen bir ağacın altında kaldı.
Ağır yaralanan Şenkaya, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK, "Bu vergi düzeni adil değildir" deyip Meclis'e çağrı yaptı Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı İstifası istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı