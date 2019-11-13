Son Dakika Haberleri: Malkara'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı
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Malkara'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı

6 saat önce

Malkara ilçesinde kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı.

Malkara'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı, System.String[]

Malkara ilçesinde kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı.

Hüseyin Şenkaya (60), Gürgen Bayırı mevkisinde dere kenarında işçiler tarafından kesilen bir ağacın altında kaldı.

Ağır yaralanan Şenkaya, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şenkaya, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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