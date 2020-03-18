Malkara'da konteyner ev yandı - Son Dakika

Malkara'da konteyner ev yandı
7 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde açık besinin yanındaki konteyner kulübede yangın çıktı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde açık besinin yanındaki konteyner kulübede yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde İ.A.'ya ait hayvanlar için yapılan açık besinin yanında bulunan konteyner kulübede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kulübede bulunan eşyalardan koltuk, televizyon ve beyaz eşyanın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
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