Malkara'da konteyner yangını - Son Dakika

Malkara'da konteyner yangını
6 saat önce
Malkara ilçesinde çobanların kaldığı konteyner, yangında kullanılamaz hale geldi.
Malkara ilçesinde çobanların kaldığı konteyner, yangında kullanılamaz hale geldi.
Yenice Mahallesi'nde çobanların kaldığı İbrahim Ateş'e ait konteynerde, elektrik kontağından yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Konteyner kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:34 Kaynak: AA
Son Dakika Bilim insanlarına göre Kovid-19 insan yapımı değil Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak