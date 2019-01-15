Malkara'da Köpeği Ezmemeye Çalışan Tır Devrildi
1 saat önce
Malkara'da köpeği ezmemeye çalışan tır devrildiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde tonlarca demir yüklü tır, seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca devrildi.
Malkara
'da köpeği ezmemeye çalışan tır devrildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara İlçesinde tonlarca demir yüklü tır, seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca devrildi.
Olay Tekirdağ-Malkara yolu Ahievren mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malkara İlçesinden Tekirdağ istikametine doğru seyir halinde olan 34 LDK 01 plakalı tırın önüne bir anda köpek çıktı. Yolun ortasında köpeği gören tır sürücüsü ise köpeğe çarpmamak için bir anda direksiyonunu kırması sonucu tonlarca demir yüklü tır yol kenarına devrildi. Tırın devrilmesi ile hafif şekilde yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:02 Kaynak: İHA
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