Malkara ilçesinde köpeğini aramak için giden ve kendisinden haber alınamayan kadın, kayıp ihbarından bir süre sonra bulundu.
Yaylagöne Mahallesi'nde ikamet eden Şükran G.'den (56) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler, ormanlık alanda ve baraj yakınlarında arama çalışması gerçekleştirdi. Bir süre sonra ekipler kadına ulaşmayı başardı.
Şükran G'nin, çok sevdiği köpeğini aramak için evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Malkara'da köpeğini aramaya giden kadın için kayıp ihbarı yapıldı - Son Dakika