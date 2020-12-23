Malkara'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Vatandaşların ve esnafın büyük ölçüde tedbirlere uyduğu gözlendi. Zabıta ekipleri vatandaşlara yedek maske de dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Malkara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki manav, bakkal, market ve çay ocakları ile alışveriş yapan vatandaşlara yönelik denetim yapıldı.

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