Malkara'da Kovid-19 denetimleri yapıldı - Son Dakika

Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'in de katıldığı denetimlerde esnaf ve vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıldı.

Parklarda oturan vatandaşlarla sohbet eden Yüksel, denetimlerin daha sık gerçekleştirileceğini ifade etti.

Denetimlere Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Başkütük ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız da katıldı.