Malkara'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Denetimlere katılan Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, esnaf ve vatandaşlara maskeyi doğru kullanma, dezenfektan kullanımı, hijyen, sosyal mesafe kuralı ve alınan diğer tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Yüksel denetimlerin haftanın 7 günü ve değişik saatlerde yapılacağını, maskesiz sokağa çıkanlara, sosyal mesafeye uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Malkara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli sokak ve caddelerde maskesiz dolaşan vatandaşlara maske vererek, maskesiz evden çıkmamalarını konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlere Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara İlçe Jandarma Komutanı İsmail Erdoğan, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, Malkara Belediyesi Zabıta Müdürü Emrah Özsoybaş da katıldı.