Malkara'da marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Malkara'da marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

11.03.2022 11:38
Malkara'da marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

Malkara ilçesinde zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

Malkara ilçesinde zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinesinde, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü personeli marketlerde fiyat ve stoklara ilişkin denetim yaptı.

Denetimlerde marketlerin depolarında inceleme yapılırken, reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları kontrol edildi.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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Kaymakamlık, Jandarma, Hisarcık, Malkara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malkara'da marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malkara'da marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
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