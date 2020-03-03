Malkara'da Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malkara'da Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Malkara'da Mehmetçiğe destek

16 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşlar, Mehmetçik'e destek için bir araya gelerek, Suriye'de şehit düşen askerlerimizi dualarla andı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşlar, Mehmetçik'e destek için bir araya gelerek, Suriye'de şehit düşen askerlerimizi dualarla andı.


Malkara Atatürk Anıtı önünde toplanan yüzlerce Malkaralı, ellerinde Türk Bayraklarıyla hayatını kaybeden kahraman askerlerimizi unutmayarak, Türk askerine sevgi gösterisinde bulundu.


Alanı dolduran Malkaralılar, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganı attı. Şehitler için dualar okundu. Gençler, ellerinde Türk Bayraklarıyla şehitler için yürüyüş yaparak, Suriye rejimine tepki gösterdi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:23 Kaynak: İHA
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