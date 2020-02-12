Malkara'da

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Malkara ilçesinde "mera ıslah" çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Kozyörük Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede mera programının uygulamaya alındığını söyledi.

Bakanlığın finanse ettiği mera ıslah projeleri kapsamında gübreleme, karaçalı temizliği, tohumlama ve otlatma çalışmalarının yapılacağını belirten Öcal, projenin önemine işaret etti.

Mera ıslah çalışmasına Tarım ve Orman İlçe Müdürü Pasin Akbulut, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Erhan Solak, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan da katıldı.