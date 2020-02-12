Malkara'da "mera ıslah" çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malkara'da 'mera ıslah' çalışması yapıldı - Son Dakika

Malkara'da "mera ıslah" çalışması yapıldı

13 dakika önce

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Malkara ilçesinde "mera ıslah" çalışması gerçekleştirildi.

Malkara'da

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Malkara ilçesinde "mera ıslah" çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Kozyörük Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede mera programının uygulamaya alındığını söyledi.

Bakanlığın finanse ettiği mera ıslah projeleri kapsamında gübreleme, karaçalı temizliği, tohumlama ve otlatma çalışmalarının yapılacağını belirten Öcal, projenin önemine işaret etti.

Mera ıslah çalışmasına Tarım ve Orman İlçe Müdürü Pasin Akbulut, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Erhan Solak, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan da katıldı.

Kozyörük, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz
Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu

Son Dakika Haberleri
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımları silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 16:11:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malkara'da "mera ıslah" çalışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]