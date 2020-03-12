Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı - Son Dakika

Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı

6 saat önce

Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı Tekirdağ Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek, belediye ekiplerince özgürlüğüne kavuşturuldu.

Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı, System.String[]

Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek, belediye ekiplerince özgürlüğüne kavuşturuldu.

Gazibey Mahallesi Dere Çıkmazı Sokak'taki metruk bir evin içerisine bağlanıp terk edilen ve günlerdir aç susuz bırakılarak ölüme terk edilen eşek, duyarlı gençlerin sesleri duyması üzerine Malkara Belediyesi'ne bildirildi.

Metruk eve gelen Zabıta ve Belediye Veterinerliği tarafından bağlı olduğu yerden kurtarılan başıboş eşek, otluk alana salındı.

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:15 Kaynak: İHA
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