Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı - Son Dakika

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Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı
6 saat önce
Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı Tekirdağ Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek, belediye ekiplerince özgürlüğüne kavuşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:15 Kaynak: İHA
Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek, belediye ekiplerince özgürlüğüne kavuşturuldu.
Gazibey Mahallesi Dere Çıkmazı Sokak'taki metruk bir evin içerisine bağlanıp terk edilen ve günlerdir aç susuz bırakılarak ölüme terk edilen eşek, duyarlı gençlerin sesleri duyması üzerine Malkara Belediyesi'ne bildirildi.
Metruk eve gelen Zabıta ve Belediye Veterinerliği tarafından bağlı olduğu yerden kurtarılan başıboş eşek, otluk alana salındı.
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