Son Dakika Haberleri: Malkara'da "Mevlid-İ Nebi Haftası" dolayısıyla konferans düzenlendi
Son Dakika Güncel Malkara'da 'Mevlid-İ Nebi Haftası' dolayısıyla konferans düzenlendi - Son Dakika

Malkara'da "Mevlid-İ Nebi Haftası" dolayısıyla konferans düzenlendi

7 saat önce

Malkara ilçesinde Mevlid-İ Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamber ve aile" konulu konferans verildi.

Malkara'da

Malkara ilçesinde Mevlid-İ Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamber ve aile" konulu konferans verildi.

Kocaağalar Camisi salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından Malkara İlçe Müftüsü Safi Çınar, yaptığı konuşmada, toplumu din konusunda aydınlatma amacıyla, konferans ve seminer gibi programlar düzenleneceğini söyledi.

Tekirdağ Diyanet Eğitim Merkezi Öğretim Görevlisi Hüseyin Öresin ise şiddetin, İslam dininde yeri olmadığını ifade etti.

Öresin, şöyle konuştu:

"Sevgili Peygamberimiz insanlık için bir dönüm noktasıdır. O inanç, ibadet ve ahlak alanında insanlığın umudu olacak ilkeleri hayata yerleştirmiştir. Sevgili Peygamberimiz en büyük dönüşümü aile konusunda yapmıştır. Aileyi her türlü yanlış ve şiddetten kurtarmıştır. Bu noktada onun hayatında ailede gönül, değer, teşekkür, özür, dua ve sükut dili aktif olmuştur. Aile olmak bu dilleri en güzel şekilde kullanmak demektir. Bize düşen, ailemizi bu ilkeler ve dillerle şiddetten korumaktır."

Programa Kaymakam Erkan Karahan, AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk de katıldı.

Malkara, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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