Son Dakika Haberleri: Malkara'da Mezarlığın Kapıları Çalındı

Malkara'da Mezarlığın Kapıları Çalındı

11 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, mezarlığın demir kapıları çalındı.

Malkara'da Mezarlığın Kapıları Çalındı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, mezarlığın demir kapıları çalındı.

Alınan bilgiye göre, İshakça Mahallesi'ndeki mezarlığın kapılarının yerinde olmadığını gören vatandaşlar, muhtara haber verdi.

Muhtarın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıları çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezarlıkta daha önce çeşmelerin şimdi de kapıların çalındığını söyledi.

Temurtaş, bunu yapanların ölüye bile saygısı olmadığını ifade ederek, "Bu kapıyı çalanlar direği ile beraber almışlar. Menteşelerinden sökememiş, betonu kırmış, almış. 'Karnım aç' deseler, ben cebimden para vereyim yeter ki bu şeyleri yapmasınlar. Bir insanın ölüye saygısı olması lazım. Yazık, günah. Bunlar da bir milli servet. Bu kapılar, korunsun diye, hayvanlar girmesin diye yapıldı." diye konuştu.

Bilal Temurtaş, mezarlık kapısını çalan kişi veya kişilerin bir an önce yakalanmasını istediklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti Brexit İçin Son 22 Gün

Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:05:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara'da Mezarlığın Kapıları Çalındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]