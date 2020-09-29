Malkara'da motosiklet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki üst geçit yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinden yokuş aşağı seyreden oto film ustası Müslüm Önver (35) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza sonrası yaralanan motosikletli, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:28 - Kaynak: İHA
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