Malkara'da motosiklet hırsızlığı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait motosiklet, evinin önünden çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Tekke Sokak üzerinde Fahri Yıldız'a ait park halindeki yaklaşık 9 bin lira değerindeki Kuba marka motosiklet, evin önünden çalındı. Sabah saatlerinde motosikletini yerinde bulamayan Yıldız, polise gidip şikayetçi oldu.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ