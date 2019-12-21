Malkara'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malkara'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Malkara'da motosiklet kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Malkara'da motosiklet kazası: 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzeri Esnaf Evleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut K. (17) yönetimindeki 59 ABU 350 plakalı motosiklet, yokuşta seyir halindeyken kaygan zeminde kontrolden çıktı.


Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Umut K. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Motosiklet, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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