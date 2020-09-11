Malkara'da motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzeri Akarçeşme Öğrenci Yurdu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası motosiklette bulunan M.Ç. (25) ve N.Ü. (16) yaralandı.
Yaralılar, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:19 - Kaynak: İHA
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