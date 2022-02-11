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Malkara'da muhtar ve AFAD gönüllülerine yönelik "ilkyardım eğitimi" düzenlendi - Son Dakika

Malkara'da muhtar ve AFAD gönüllülerine yönelik "ilkyardım eğitimi" düzenlendi

11.02.2022 12:26
Malkara'da muhtar ve AFAD gönüllülerine yönelik "ilkyardım eğitimi" düzenlendi

Malkara ilçesinde muhtar ve AFAD gönüllülerine "temel ilk yardım eğitimi" verildi.

Malkara ilçesinde muhtar ve AFAD gönüllülerine "temel ilk yardım eğitimi" verildi.

Kaymakamlık ve Kent Konseyi işbirliğinde, Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nin sponsorluğunda Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin salonunda düzenlenen eğitimde, muhtarlara ve AFAD gönüllülerine, koruma, bildirme, kurtarma, ilk yardımın öncelikli müdahaleleri, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, kanamalar ve turnike gibi konularda bilgiler aktarıldı.

Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, burada yaptığı konuşmada, toplumun her kesimine temel ilk yardım eğitimleri vermeye çalıştıklarını söyledi.

Yüksel, eğitimlerin farklı zamanlarda farklı kesimlere yönelik süreceğini belirterek, " OSB'deki çalışanlarımız başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine bu eğitimleri vermeye karar verdik. Bu kapsamda değerli eğitimcilerimiz bugün bizlerle beraber. Bir süre ilçemizde ilk yardım eğitimleri devam edecek." dedi.

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Organize Sanayi Bölgesi, Kaymakamlık, İlk Yardım, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malkara'da muhtar ve AFAD gönüllülerine yönelik 'ilkyardım eğitimi' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malkara'da muhtar ve AFAD gönüllülerine yönelik "ilkyardım eğitimi" düzenlendi - Son Dakika
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