Son Dakika Haberleri: Malkara'da nişan töreninde kavga: 1 yaralı
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Malkara'da nişan töreninde kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Malkara içesinde nişan töreninde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Malkara'da nişan töreninde kavga: 1 yaralı, System.String[]

Malkara içesinde nişan töreninde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tete Mahallesi'nde düzenlenen nişan töreninde gelin ve damadın yakınları arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gelinin yakını olduğu öğrenilen İsmet Selvi (32) yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:12 Kaynak: AA
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