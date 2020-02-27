Malkara'da öğrenciler kan bağışı yaptı - Son Dakika

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Malkara Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Öğrenciler, okulun salonunda 40 ünite kan bağışladı.

Kızılay Kan Merkezinde görevli Dr. Sebahat Yüksel Büyükkaya, her sağlıklı insanın yılda 4 kez kan verebileceğini söyledi.

Kan vermenin hem sağlık hem de toplumsal dayanışma adına önemli olduğunu vurgulayan Büyükkaya, "Üniversite öğrencileri olarak Kızılay'ımızın her zaman yanındalar. Bu duyarlı davranışlarından dolayı öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.