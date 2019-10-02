Son Dakika Haberleri: Malkara'da öğrencilere "trafik eğitimi" verildi
Son Dakika Güncel Haber

Malkara'da öğrencilere "trafik eğitimi" verildi

1 saat önce

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, öğrencilere "trafik eğitimi" verildi.

Malkara'da öğrencilere

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, öğrencilere "trafik eğitimi" verildi.

Trafik polisi Recep Budak, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, trafiğin, insanların, araçların, hayvanların kara yolundaki hal ve hareketleri olarak tanımlandığını söyledi.

Öğrencilerin okula gelip giderken veya okul bahçesinden çıktıkları andan itibaren "yaya" olduğunu anlatan Budak, "Sürücüler ve araçlar nasıl trafikte birer etken ise, sizler de trafikte yaya olarak etkensiniz." dedi.

Budak öğrencilere, trafikte uyulması gereken kurallar, bisiklet yolu, yaya, yaya yolu, yaya geçitleri, emniyet kemeri ve trafikte seyreden araçlar hakkında bilgi verdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı
14 yaşındaki çocuğa ait, 7 aylık bebek cesedi mezarlıkta poşet içinde bulundu Kırklareli'de mezarlıkta gömülü 7 aylık bebek cesedi bulundu Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:32:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara'da öğrencilere "trafik eğitimi" verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]