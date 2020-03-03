Malkara'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Malkara'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi

7 saat önce

Malkara ilçesinde öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi.

Malkara'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi, System.String[]

Malkara ilçesinde öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi.

Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda verilen eğitimde İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Zehra Bayraktar tarafından kursa katılan öğretmenlere ilk yardımın amaçları, acil tedavinin tanımı, solunum yolu tıkanıklığı, ölümcül kanamalar, kurtarma pozisyonu, göğüs kompresyonu, nefes verme uygulaması hakkında bilgiler verildi.

İlk Yardım Eğitmeni Seren Arslan Tolga da öğretmenlere maketler üzerinde aktardı.

16 saat sürecek eğitim sonrasında yapılacak sınavı geçen öğretmenlere belge verilecek.

Anadolu Lisesi, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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