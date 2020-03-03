Malkara'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda verilen eğitimde İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Zehra Bayraktar tarafından kursa katılan öğretmenlere ilk yardımın amaçları, acil tedavinin tanımı, solunum yolu tıkanıklığı, ölümcül kanamalar, kurtarma pozisyonu, göğüs kompresyonu, nefes verme uygulaması hakkında bilgiler verildi.

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