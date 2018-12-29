Son Dakika Haberleri: Malkara'da Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Malkara'da Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

15 dakika önce

Tekirdağ Malkara'da öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim görmeleri için "Okul Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Malkara'da Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Tekirdağ Malkara'da öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim görmeleri için "Okul Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Malkara Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker, Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sevdican Doğan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Malkara'da öğrenci ve öğretmenlerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla okullar ile yakın çevrelerinde alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Toplantıda, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede, okul çevrelerinde alınan önlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak ruh ve beden sağlıklarının korunması için yapılması gerekenler konuşuldu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:54 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Güncel
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