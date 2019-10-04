Malkara'da okul servis şoförlerine eğitim
49 dakika önce
Malkara İlçe Emniyet ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince okul servis şoförlerine eğitim verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:50 Kaynak: AA
Malkara İlçe Emniyet ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince okul servis şoförlerine eğitim verildi.
Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıda, trafik polisi Recep Büyük, trafikte dikkat edilecek hususları anlattı.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Kaya da taşımalı eğitim konusunda bilgiler verdi.
Toplantıda, şoförlerin talep ve sorunları da görüşüldü.
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