Son Dakika Haberleri: Malkara'da okul servis şoförlerine eğitim
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Malkara'da okul servis şoförlerine eğitim

49 dakika önce

Malkara İlçe Emniyet ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince okul servis şoförlerine eğitim verildi.

Malkara'da okul servis şoförlerine eğitim, System.String[]

Malkara İlçe Emniyet ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince okul servis şoförlerine eğitim verildi.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıda, trafik polisi Recep Büyük, trafikte dikkat edilecek hususları anlattı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Kaya da taşımalı eğitim konusunda bilgiler verdi.

Toplantıda, şoförlerin talep ve sorunları da görüşüldü.

Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:50 Kaynak: AA
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