Son Dakika Haberleri: Malkara'da Okullarda Güvenlik Önlemleri Ele Alındı

Malkara'da Okullarda Güvenlik Önlemleri Ele Alındı

1 saat önce

Malkara'da okul güvenliği ile ilgili toplantı düzenlendi.

Malkara'da Okullarda Güvenlik Önlemleri Ele Alındı, System.String[]
Malkara'da okul güvenliği ile ilgili toplantı düzenlendi.

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezinde yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sevdican Doğan ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda sunum yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, şunları kaydetti:

"Okul çıkışlarında polis güvenlik sağlamakta. İlçemizde çalışan tüm servis minibüslerinin lastik ve kışlık denetimleri yapılıyor. Ayrıca okul önlerinde bağımlılık yapan maddelerin satılmaması ve bu tür olayların yaşanmaması için polis ve öğretmenlerimiz birlikte hareket etmektedirler. Tüm okullarımızda güvenlik kameraları bulunmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:13 Kaynak: AA

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