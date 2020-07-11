Malkara'da oltayla balık avlayan 14 kişiye 24 bin 256 lira ceza kesildi - Son Dakika

Malkara'da oltayla balık avlayan 14 kişiye 24 bin 256 lira ceza kesildi

Malkara ilçesindeki barajlarda oltayla balık avlayan 14 kişiye "kaçak avlandıkları" gerekçesiyle 24 bin lira ceza kesildi.

Malkara ilçesindeki barajlarda oltayla balık avlayan 14 kişiye "kaçak avlandıkları" gerekçesiyle 24 bin lira ceza kesildi.

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Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karaidemir Su Ürünleri Kooperatifi'nin 5 yıllığına kiraladığı Karaidemir Barajı sahasında uygulama yaptı.

Yapılan kontrollerde 14 kişiye, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 24 bin 276 lira para cezası kesildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj göletinin 5 yıllığına kiralanması nedeniyle Karaidemir Su Ürünleri Kooperatifi'nin belirlediği alan dışında olta atmanın yasak olduğu belirtti.

Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 20:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malkara'da oltayla balık avlayan 14 kişiye 24 bin 256 lira ceza kesildi - Son Dakika
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