Malkara'da Orman Yangını
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde, bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, akşam saatlerinde Malkara ile Edirne
'nin Keşan ilçesi arasında bulunan Danişment mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:11 Kaynak: DHA
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