Son Dakika Haberleri: Malkara'da Orman Yangını (2)

Malkara'da Orman Yangını (2)

20 dakika önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜMalkara'nın Danişment mevkiinde akşam saatlerinde çıkan yangın söndürüldü.

Malkara'da Orman Yangını (2), System.String[]
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Malkara'nın Danişment mevkiinde akşam saatlerinde çıkan yangın söndürüldü. Alevler, 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı cephaneliğin bulunduğu alana doğru ilerlerken, yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekiplerine ait 4 itfaiye, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, iş makineleri ile müdahale edildi. Yangın, ayrıca 20 personelin çalışmasıyla yaklaşık 2 saat içinde söndürülerek kontrol altına alındı. 

Yangında 5 dönümlük alan tahrip olurken, çok sayıda ağaç zarar gördü. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangın bölgesinde incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:16 Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Malkara, Güncel
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