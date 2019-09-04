Malkara'da otluk alanda yangın

Malkara ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Gönence yolundaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Malkara İstasyon Amirliği ekipleri yangına 3 itfaiye aracı, Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ve 12 personelle müdahale etti.

TESKİ Malkara Gönence Su Terfi Merkezi bahçesine sıçrayan yangın, bazı ağaçlara da zarar verdi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında bir hektar alan zarar gördü.