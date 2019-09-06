Son Dakika Haberleri: Malkara'da otluk yangını; 10 dönüm alan zarar gördü
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Malkara'da otluk yangını; 10 dönüm alan zarar gördü

13 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki otlukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Malkara'da otluk yangını; 10 dönüm alan zarar gördü, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki otlukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Malkara'nın Gazibey Mahallesi Gönence yolundaki otlukta, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait su terfi merkezinin bahçesine kadar ulaştı. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangın, yerleşim yerine ulaşmadan, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, bölgedeki baraka ile 10 dönüm otluk alan yanarken, ağaçlar da zarar gördü.  Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:27 Kaynak: DHA
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