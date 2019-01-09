Son Dakika Haberleri: Malkara'da Otogar Kazan Dairesinde Patlama: 1 Ölü (1)

Malkara'da Otogar Kazan Dairesinde Patlama: 1 Ölü (1)

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı'nın kazan dairesinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.

Malkara'da Otogar Kazan Dairesinde Patlama: 1 Ölü (1), System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı'nın kazan dairesinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü. Yaralıların da bulunduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Malkara'da Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı'nda bugün saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Otogarın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü. Yaralıların da bulunduğu olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:51 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Malkara, Güncel
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