Malkara'da otomobil dereye devrildi: 1 yaralı
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Malkara ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:16 Kaynak: AA
Malkara ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karacagür Mahallesi'nde Polat Demirhindi (38) idaresindeki 39 LF 903 plakalı otomobil, Arka Dere'ye devrildi.
Kazada yaralanan Demirhindi, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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