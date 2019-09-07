Son Dakika Haberleri: Malkara'da otomobil dereye devrildi: 1 yaralı
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Malkara'da otomobil dereye devrildi: 1 yaralı

12 dakika önce

Malkara ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malkara'da otomobil dereye devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Malkara ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karacagür Mahallesi'nde Polat Demirhindi (38) idaresindeki 39 LF 903 plakalı otomobil, Arka Dere'ye devrildi.

Kazada yaralanan Demirhindi, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:16 Kaynak: AA
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