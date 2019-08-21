Malkara'da otomobil devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malkara Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:36 Kaynak: AA
ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Serkan
Kalkan (42) idaresindeki 45 YY 195 plakalı otomobil, Malkara- Keşan
kara yolunun 2'inci kilometresinde su kanalına devrildi.
Yaralanan Kalkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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