Son Dakika Haberleri: Malkara'da otomobil devrildi: 1 yaralı
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Malkara'da otomobil devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malkara'da otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Serkan Kalkan (42) idaresindeki 45 YY 195 plakalı otomobil, Malkara- Keşan kara yolunun 2'inci kilometresinde su kanalına devrildi.
Yaralanan Kalkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Malkara, Serkan, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:36 Kaynak: AA
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