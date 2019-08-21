Son Dakika Haberleri: Malkara'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Malkara'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

2 saat önce

Malkara ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malkara'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Malkara ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Edebalı'nın kullandığı 34 LJ 2996 plakalı otomobil, Malkara- Keşan kara yolunun 7'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Yaralanan Edebalı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Malkara, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:34 Kaynak: AA
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