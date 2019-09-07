Son Dakika Haberleri: Malkara'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Malkara'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

30 dakika önce

Malkara ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malkara'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Malkara ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'dan Keşan istikametine giden Yaşar Kaya (40) idaresindeki 34 FU 9961 plakalı otomobil, Malkara-Keşan kara yolunun 8'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Kaza sonucu sürücü Kaya, araçta sıkıştı.

Malkara İtfaiye İstasyonu Kaza Kırım ekibince bulunduğu yerden çıkarılan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İstanbul, Malkara, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:56 Kaynak: AA
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