Malkara'da Otomobil Takla Attı 2 Yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ ? Malkara yolu üzeri Ahievren Mahallesi mevkiinde meydan geldi. Tekirdağ'dan, Malkara yönüne giden Refik Özer (19) idaresindeki 59 SK 535 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girerek, takla attı. Kazada sürücü Özer ve araçta bulunan Ömer Bayrambey (26) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:17 Kaynak: DHA
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