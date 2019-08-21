Son Dakika Haberleri: Malkara'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Malkara'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

1 saat önce

Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Malkara'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]
Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Metin Y. idaresindeki 59 LH 161 plakalı otomobil, D-110 kara yolunun Sanayi Çarşısı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Güzelgül'e (62) çarptı.
Yaralanan Güzelgül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14 Kaynak: AA
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