Malkara'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
1 saat önce
Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Malkara Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14 Kaynak: AA
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Metin Y. idaresindeki 59 LH 161 plakalı otomobil, D-110 kara yolunun Sanayi Çarşısı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Güzelgül'e (62) çarptı.
Yaralanan Güzelgül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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