Malkara'da park halindeyken alev alan otomobil böyle küle döndü - Son Dakika

Malkara'da park halindeyken alev alan otomobil böyle küle döndü

Malkara'da park halindeyken alev alan otomobil böyle küle döndü Tekirdağ Malkara'da park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Malkara'da park halindeyken alev alan otomobil böyle küle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Uzun Hamza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Uzun Hamza Sokak'ta Fahrettin Şentürk'e ait 59 LJ 323 plakalı otomobil, sürücüsü tarafından apartmanın önüne park edildi.

Birkaç dakika sonra araç alev alev yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının, elektrik kontağında meydana gelen şase sonucu çıktığı öne sürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yangın anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Malkara'da park halindeyken alev alan otomobil böyle küle döndü

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:37

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malkara'da park halindeyken alev alan otomobil böyle küle döndü - Son Dakika
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