Malkara'da "prostat kanseri bilgilendirme toplantısı"

Malkara Toplum Sağlığı Merkezi, ilçedeki kahvehanelerde prostat kanseriyle ilgili bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Orcan Karaca, toplantıda, prostat kanserinde erken tanının önemine işaret etti.

Erkeklerin 50 yaşından itibaren, birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin de 40 yaşından itibaren üroloji uzmanına düzenli muayene olması gerektiğini belirten Karaca, şöyle konuştu:

"Kanda prostat spesifik antijen (PSA) testini yaptırması, erken tanı konulması açısından önemlidir. Hastalığın evresine ve özelliklerine göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Kişinin belirli aralıklarla izlenmesi, prostatın tamamının ameliyatla çıkarılması veya ışın tedavisi (radyoterapi) erken evrelerde uygulanabilir. Hormon tedavisi veya ilaç tedavisi (kemoterapi) diğer evrelerde gerekli görülebilir. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. Tüm kanserlerde olduğu gibi; sağlıklı (sebze ve meyveden zengin) beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite yapma (yürüme, koşma, bisiklete binme, yüzme gibi), sağlıklı kiloda olma ve bu kiloda kalma prostat kanseri riskini azaltabilir. Aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığı öğrenilebilir."

İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ebe ve hemşireler kahvehanelerde vatandaşlara el broşürleri dağıttı