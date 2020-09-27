Malkara'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

–TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara'da gece saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul- Çanakkale kara yolu şiddetli yağmur nedeniyle suyla kaplandı. Malkara'nın girişinde Çanakkale yönüne giden kara yolunun çukur olan kesimi suyla dolunca, trafik akışı sağlanamadı. Kara yolu üzerinde maddi hasarlı trafik kazaları yaşanırken, suyla kaplanan bölümde bazı araçlar mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat süren ve rüzgarın da etkili olduğu sağanak sebebiyle elektrik telleri koptu ve ilçe geneli ile bazı mahallelerine bir süre elektrik verilemedi. Aşırı yağıştan dolayı bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Polis ekipleri, aşırı yağış ve su birikintileri nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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