Son Dakika Haberleri: Malkara'da Sahte Para Operasyonu

Malkara'da Sahte Para Operasyonu

18 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan sahte para ele geçirildi.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan sahte para ele geçirildi.

Malkara ilçesi girişi D-110 karayolu üzerinde şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulan araç içerisinde ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, S.A. isimli şahsın çantasında bir miktar sahte para ele geçirildi. Zanlı gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Polis, Malkara ilçesi, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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