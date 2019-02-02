Malkara'da Sahte Para Operasyonu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan sahte para ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan sahte para ele geçirildi.



Malkara ilçesi girişi D-110 karayolu üzerinde şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulan araç içerisinde ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, S.A. isimli şahsın çantasında bir miktar sahte para ele geçirildi. Zanlı gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada

Psikolojik Sorunlar Yaşayan Baba, Kız Çocuklarını Metro Raylarına Bırakıp Ölüme Terk Etti

Adliyeye Giden İki Kardeş Tartışma Yaşadıkları Polislere Tahralarla Saldırdı

Alkollü Sürücünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Markete Girdi