Malkara'da salgın tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Malkara'da salgın tedbirleri denetlendi

05.03.2021 17:09
Malkara'da salgın tedbirleri denetlendi, System.String[]

Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri artırıldı.

Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri artırıldı.

Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, ilçede gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Yüksel, yaptığı açıklamada, denetimlerin daha da sıklaşacağını, amaçlarının bir an önce turuncu rengi maviye çevirmek olduğunu söyledi.

Kentte esnafın ve vatandaşların denetlendiğini belirten Yüksel, "Herkesin maske ve mesafe kurallarına uyması bizi sevindirdi. İnşallah vatandaşlarımız bu duyarlılığı elden bırakmaz. Kamu kurum ve kuruluşları ile denetlemelerimiz daha da sıklaşarak devam edecek." dedi.

Kovid-19 denetimlerine İlçe Jandarma Komutanı İsmail Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, Malkara Belediyesi Zabıta Müdürü Emrah Özsoybaş da katıldı.

Kerem Süleyman Yüksel, Hisarcık, Malkara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malkara'da salgın tedbirleri denetlendi - Son Dakika


Son Dakika

Christoph Daum'un Türkiye paylaşımlarına Emre Belözoğlu'ndan tepki: Bizi rahatsız ediyor Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın devre arkadaşı canlı yayında yıllığı okudu: Saf Anadolu insanı Son Dakika: Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbol yorumculuğunu bıraktı 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti Maçta sakatlanan Mesut Özil'e en büyük destek eşi Amine Gülşe'den geldi Emanet edilen köpeğe cinsel istismar suçuna 'sahipli mala zarar vermek'ten iddianame hazırlandı Vatandaşın kafasındaki soru işaretleri kalkacak! Faizsiz ev ve araç edindirme şirketleriyle ilgili yasa çıktı Espordan 12 milyon dolar kazanan Saahil Arora emekli oldu
Şehit haberini esnaf ziyaretinde alan Meral Akşener dizlerini dövdü Şehit haberini esnaf ziyaretinde alan Meral Akşener dizlerini dövdü         
17:13
377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
16:36
Sakatlığı bulunan Ozan Kabak, Liverpool'un Fulham maçında forma giyemeyecek Sakatlığı bulunan Ozan Kabak, Liverpool'un Fulham maçında forma giyemeyecek         
16:14
Askerden yeni gelen gencin cansız bedeni su kanalında bulundu, acılı anne sinir krizi geçirdi Askerden yeni gelen gencin cansız bedeni su kanalında bulundu, acılı anne sinir krizi geçirdi         
15:53
Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi         
15:37
Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi         
15:30
Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden genç kız gözaltına alındı Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden genç kız gözaltına alındı         
15:05
"FETÖ'ye yardım" suçundan 5 yıl hapis cezası alan iş adamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi         
14:32
Bitlis'te şehit olan 11 askerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenlendi Bitlis'te şehit olan 11 askerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenlendi         
14:20
Trabzon'da akılalmaz olay! Temaslılarını gizlediler, gerçek boş pide kutularıyla ortaya çıktı Trabzon'da akılalmaz olay! Temaslılarını gizlediler, gerçek boş pide kutularıyla ortaya çıktı         
13:59
Tokatlı çoban, arazide bulduğu taşın 'gök taşı' olduğunu öğrenince 200 bin dolara satışa çıkardı Tokatlı çoban, arazide bulduğu taşın 'gök taşı' olduğunu öğrenince 200 bin dolara satışa çıkardı         
13:34
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Rahip, sahte silahla süpermarket ve eczaneden 2 bin lira gasbetti Rahip, sahte silahla süpermarket ve eczaneden 2 bin lira gasbetti         
12:11
Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı         
11:41
Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada         
11:23
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
Kırmızı kategorideki ilde 25 kişilik grubun eğlencesi polis baskınıyla yarım kaldı Kırmızı kategorideki ilde 25 kişilik grubun eğlencesi polis baskınıyla yarım kaldı         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 17:19:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malkara'da salgın tedbirleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei