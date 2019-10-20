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Malkara'da satranç turnuvası düzenlendi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik satranç turnuvası düzenlendi.

Malkara'da satranç turnuvası düzenlendi, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik satranç turnuvası düzenlendi.

Malkara Belediye Düğün Salonunda düzenlenen turnuvaya, 38 öğrenci katıldı.

Minikler, Küçükler ve Yıldızlar olmak üzere 3 kategoride yapılan yarışma sonrası dereceye giren öğrencilere ödülleri, Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törende verilecek.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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