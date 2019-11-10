Malkara'da satranç turnuvası yapıldı

Malkara'nın kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Malkara Kapalı Belediye Düğün Salonunda yapılan turnuva sonunda küçükler kategorisinde Eymen Naz birinci, Şeymanur Özçiçek ikinci, Eymen Uncuoğlu ise üçüncü, yıldızlar dalında, Galip Ozan Ertan birinci, Atıf Karahan Koca ikinci, Anıl Erköse ise üçüncü oldu.

Gençlerde ise Cansu Baykuşlar birinci, Beyza Kurubaş ikinci, Melikşah Kıran ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Turnuvada, Türkiye Satranç Federasyonu Malkara İlçe Temsilcisi Fahri Çelik ve Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sevdican Doğan, hakem olarak görev aldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri 14 Kasım Perşembe günü Malkara'nın Kurtuluş Bayramı etkinliklerinde verilecek.