Son Dakika Haberleri: Malkara'da satranç turnuvası yapıldı
Son Dakika Güncel Malkara'da satranç turnuvası yapıldı

Malkara'da satranç turnuvası yapıldı

6 saat önce

Malkara'nın kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Malkara'da satranç turnuvası yapıldı, System.String[]

Malkara'nın kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Malkara Kapalı Belediye Düğün Salonunda yapılan turnuva sonunda küçükler kategorisinde Eymen Naz birinci, Şeymanur Özçiçek ikinci, Eymen Uncuoğlu ise üçüncü, yıldızlar dalında, Galip Ozan Ertan birinci, Atıf Karahan Koca ikinci, Anıl Erköse ise üçüncü oldu.

Gençlerde ise Cansu Baykuşlar birinci, Beyza Kurubaş ikinci, Melikşah Kıran ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Turnuvada, Türkiye Satranç Federasyonu Malkara İlçe Temsilcisi Fahri Çelik ve Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sevdican Doğan, hakem olarak görev aldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri 14 Kasım Perşembe günü Malkara'nın Kurtuluş Bayramı etkinliklerinde verilecek.

Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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