Malkara'da sessizlik hakim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malkara'da sessizlik hakim - Son Dakika

Malkara'da sessizlik hakim

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla toplu alanlarda faaliyetlerin durdurulması sonrasında sokaklar sessizliğe büründü.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla toplu alanlarda faaliyetlerin durdurulması sonrasında sokaklar sessizliğe büründü.


Salgından korunmak amacıyla toplu alanlarda faaliyetlerin durdurulması sokağa da yansıdı. Sokakta yürüyen vatandaşlar, devletin aldığı kapatma kararının sağlık açısından doğru bulduğunu söyledi.


Malkaralı bir vatandaş, "Şu anki durumda gideceğiz evlerde uyuyacağız. Ara sıra hava almaya çıkıp, güneşleniyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:03 Kaynak: İHA
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