Son Dakika Haberleri: Malkara'da sezonun ilk ayçiçeği 2,57 TL'den satıldı
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Malkara'da sezonun ilk ayçiçeği 2,57 TL'den satıldı

1 saat önce

Malkara Ticaret Borsası'nda sezonun ilk ayçiçeği satışı gerçekleştirildi.

Malkara'da sezonun ilk ayçiçeği 2,57 TL'den satıldı, System.String[]
Malkara Ticaret Borsası'nda sezonun ilk ayçiçeği satışı gerçekleştirildi.

2.30 TL'den başlayan ve açık arttırma usulü olarak gerçekleştirilen satışta, Malkara'nın Kozyörük Mahallesi'nden üretici Erdal Peri'ye ait yüzde 42,76 yağ oranlı yaklaşık 8 ton civarındaki Pioneer cinsi ayçiçeği, kilosu 2,57 TL'den Ayazlar Tohumculuk tarafından satın alındı. İlk ürünü getirmesi dolayısıyla üretici Erdal Peri'ye, Malkara Ticaret Borsası tarafından 50 litre mazot hediye edildi.

Satışın gerçekleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Malkara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Ayaz, "Malkaramıza hayırlı bir sezon diliyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde de bereketli ve daha iyi olur. İnşallah Yağlı Tohumlar ve hükümetimizin açıklayacağı fiyatlar da uygun olur. Trakya Birlik'in açıklayacağı fiyatlara göre de piyasa oluşacaktır. Üreticimize hayırlı, bol kazançlar diliyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:13 Kaynak: İHA
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