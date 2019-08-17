Malkara'da şiddetli sağanak
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak etkili oldu.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak etkili oldu.
Akşam saatlerinde ilçe merkezi ve kırsalında etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Karacagür Mahallesi'nde şiddetli sağanak yağış bir çiftçinin telefon kamerasına yansıdı.
Karacagür Mahallesi Muhtarı Ethem Öner, yaklaşık 20 dakika etkisini gösteren yağışın tarlalarda ekili mahsullere bereket getirdiğini belirtti. - TEKİRDAĞ
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