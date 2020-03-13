Malkara'da sigara denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malkara'da sigara denetimi - Son Dakika

Malkara'da sigara denetimi

11 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi.


Gündüz saatlerinde yapılan denetimlere Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Tarım Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker ile görevliler katıldı. Denetimlerde tütün bağımlılığının yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat çekilerek, sigara ve tütün bağımlılığının zararları anlatıldı. Mekan sahipleri, sigara içirtilmemesi konusunda sık sık uyarıldı.


Malkara Kaymakamı Karahan, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı için iş yeri sahiplerine teşekkür edip, bol kazançlar diledi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker ise, korona virüs tehlikesine karşı tokalaşmadan kaçınılması gerektiğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:46 Kaynak: İHA
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